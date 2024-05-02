"أمانة المدينة المنورة" تنفذ مبادرة زراعية تزامناً مع "أسبوع البيئة"

وأكدت "الأمانة "حرصها على تكثيف أعمالها ومناشطها البيئية في هذا الأسبوع وخلافه للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، مع مراعاة التطور العمراني وتأهيل العديد من الطرق والشوارع من أجل تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة، وتخفيف آثار التغير المناخي وزيادة الأماكن الظليلة، وخفض نسبة الملوثات في الهواء، كما أكدت حرصها على المشاركة في المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء، استشعاراً منها بدورها في الإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء في المنطقة، تماشياً مع مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء".