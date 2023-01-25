"الوطني للتطوير" ينظم ندوة "المعلم الملهم للرؤية الطموحة 2030"

وأوضح مدير الندوة مستشار المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور سالم بن مزلوه العنزي، أن المعلم هو صانع الأجيال، ورائد المعرفة، وباني القيم الإنسانية السامية، ومحرك التنمية والتقدم في المجتمع، له دور حاسم في نهضة المجتمعات الإنسانية على مرّ العصور، وأن المعهد يهتمّ كثيرًا بتمكين هؤلاء المعلمين من عمليات التطوير المهني التعليمي التي ستنعكس على مخرجات طلابهم، وبالتالي على مجتمع المملكة العربية السعودية بالخير والنماء والازدهار.