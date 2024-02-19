"خالد بن سعود" يستقبل مدير الأحوال المدنية بتبوك

استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير الأحوال المدنية بالمنطقة محمد بن عبيد العبيد.