"خالد بن سعود" يستقبل مدير الأحوال المدنية بتبوك

استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير الأحوال المدنية بالمنطقة محمد بن عبيد العبيد.
وفي بداية اللقاء تسلم أمير تبوك، تقريرًا عن أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
واستمع لشرح مفصل من مدير عام الأحوال المدنية بتبوك، عن التقرير وما تضمنه من إنجازات وخدمات، وكذلك ما شهدته إدارة وفروع الأحوال المدنية بالمنطقة من تطور في مستوى الخدمات.
وأشاد الأمير "خالد"، بالدور الرائد الذي تبذله وكالة الوزارة للأحوال المدنية لتطوير خدماتها، بما يرفع كفاءة الأداء ويمكن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر.
ونوّه إلى دعم القيادة الحكيمة لتطوير آليات العمل في إدارات الأحوال المدنية بمتابعة من وزير الداخلية.
من جانبه أعرب "العبيد" عن شكره وتقديره لأمير تبوك ونائبه على التوجيهات، والدعم المستمر لأعمال فرع الأحوال المدنية بالمنطقة.