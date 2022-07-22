"السلمي" يدشن المرحلة التنفيذية لخطة التحول إلى نظام الفصول الثلاثة
أكد رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، حرص الجامعة على أن تتم عملية التحول لنظام الفصول الثلاثة بشكل منظم ودقيق، مع مراعاتها بأن لا يكون هناك تأثير سلبي على الطلاب والطالبات وخططهم الدراسية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يأتي لخدمة الطلاب والطالبات إلى جانب تطوير الخطط والبرامج وتسريع العملية التعليمية، منوهًا إلى دور طلاب وطالبات الجامعة وأساتذتهم في تحقيق نجاح التحول.
جاء ذلك خلال تدشينه صباح أمس الخميس، خطة عمادة القبول والتسجيل التنفيذية للتحول إلى نظام الفصول الثلاثة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، وعدد من منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها.
وبيّن عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن العمادة عملت على تحقيق التحول للنظام الثلثي عبر ثلاث مراحل؛ بدأت بمرحلة الإعداد من خلال دراسة الخيارات المطروحة، والمقارنة بما هو معمول به عالميًّا، إضافة إلى العمل على تحديد التقويم الأكاديمي، وتحليل الوضع الحالي مع حصر الاحتياجات الخاصة بالتحول، وفي مرحلة التخطيط تم بناء الخطط التفصيلية للتحول، وكذلك إنشاء الأدلة الخاصة بالتحول، مع حصر التعديلات اللازمة على الخطط، وعمل عدد من التجارب العملية على الأنظمة للتأكد من التنفيذ.
وحول المرحلة التنفيذية أوضح "القرني" أنها تمثلت في إدخال الخطط على النظام الأكاديمي، بعد مراجعة الخطط وتدقيقها من قبل العمادة والكليات وتنفيذ اختبارات التحقق، مع تنفيذ المعادلات الخاصة بين الخطط وغيرها من الإجراءات، لافتًا إلى أنه تم تعريف أكثر من 2400 مقرر دراسي جديد، وإنشاء 152 خطة دراسية، ومعالجة الخطط القديمة، وكذلك اعتماد الخطط على النظام الأساسي، إلى جانب تنفيذ قوائم المطابقة بين الخطط والمقررات.
كذلك تمت في المرحلة التنفيذية معالجة الخطط والمقررات المتشابهة في الوصف والمختلفة في الرمز، وحصر المقررات المعادلة بين الخطط القديمة، وتنفيذ المعادلات للطلبة المحولين؛ حيث بلغ إجمالي المعادلات 7046، إلى جانب مطابقة إصدار الخطة الجديدة مع خطة الطلبة، وتسكينهم على الخطط الجديدة، والتحقق من سلامة النقل إليها.
من جانبهم أكد عدد من طلاب وطالبات الجامعة سعادتهم بالمشاركة في تدشين المرحلة التنفيذية للتحول إلى نظام الفصول الثلاثة، وعبر الطلاب: ماجد آل نازح، ومحمد الزهراني، وفيصل القحطاني، عن تطلعهم إلى أن يكون نظام الفصول الدراسية الثلاثة دافعًا للمزيد من التميز والعطاء وتطوير القدرات والمهارات.
كذلك شكرت الطالبات: رغد آل غرامة، وربى البشري، ومها آل حسان، وعائشة الشهراني، رئيس الجامعة وعمادة القبول والتسجيل على الجهود المبذولة في تسهيل عملية التحول، مؤكدين أملهم في أن يكون التحول إلى نظام الفصول الثلاثة محفزًا لهم ولأساتذتهم على بذل الجهود التي تنعكس إيجابًا على مستقبلهم العلمي والمهني.