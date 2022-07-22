"السلمي" يدشن المرحلة التنفيذية لخطة التحول إلى نظام الفصول الثلاثة

وبيّن عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن العمادة عملت على تحقيق التحول للنظام الثلثي عبر ثلاث مراحل؛ بدأت بمرحلة الإعداد من خلال دراسة الخيارات المطروحة، والمقارنة بما هو معمول به عالميًّا، إضافة إلى العمل على تحديد التقويم الأكاديمي، وتحليل الوضع الحالي مع حصر الاحتياجات الخاصة بالتحول، وفي مرحلة التخطيط تم بناء الخطط التفصيلية للتحول، وكذلك إنشاء الأدلة الخاصة بالتحول، مع حصر التعديلات اللازمة على الخطط، وعمل عدد من التجارب العملية على الأنظمة للتأكد من التنفيذ.