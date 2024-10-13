رئيس مركز الحبيل يبحث مع رئيس بلدية رجال ألمع الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية

ورحب "بن حصين" في مستهل اللقاء بالجميع، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمركز، وتحقيق الأهداف المرجوة في تبادل الخبرات، والاطلاع على المشاريع المنفذة على أرض الواقع، وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.