رئيس مركز الحبيل يبحث مع رئيس بلدية رجال ألمع الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية

استقبل رئيس مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع "محمد مسفر بن حصين" بمكتبه اليوم رئيس بلدية رجال ألمع المهندس "عبدالله بن حسن الأسمري"، يرافقه عدد من رؤساء الأقسام بالبلدية، وبحضور عدد من نواب وأعيان وأهالي المركز.
ورحب "بن حصين" في مستهل اللقاء بالجميع، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمركز، وتحقيق الأهداف المرجوة في تبادل الخبرات، والاطلاع على المشاريع المنفذة على أرض الواقع، وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
كما جرى خلال اللقاء بحث عديد الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية في المركز واطلع على ما تقدمه البلدية من خدمات واستعراض كافة احتياجات المركز من خدمات ومشاريع تنموية وفرص استثمارية ومعالجة التشوهات والسعي لتذليل كافة المعوقات في سبيل ذلك.