مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينظم ورشة عمل تطويرية لمنسوبي الطوارئ

وتأتي الورشة التي نفذها مجمع الملك عبدالله الطبي انطلاقاً من أهمية الإبداع في بيئة العمل، حيث سعت الورشة إلى تنمية المعرفة لدى القوى العاملة للتعامل مع ظروف العمل المختلفة وتطبيق أفضل الممارسات الصحيحة لإدارة الضغوطات وإعداد الخطط العقلية والتحليلية لحل المشكلات واتخاذ القرارات قام بإدارتها مجموعة من المدربين العالميين المختصين في التطوير وحل المشكلات وإدارة ضغوط العمل.