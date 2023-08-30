مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينظم ورشة عمل تطويرية لمنسوبي الطوارئ

أقام مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بالتعاون مع أحد المراكز التدريبية المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي؛ ورشة عمل تطويرية تحت عنوان "بيئة العمل وتحديات المهارات والأهداف" والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بحضور المساعد للتميز المؤسسي والمساعد للخدمات التمريضية والمساعد لتقنية المعلومات والصحة الإلكترونية وعدد من مديري الإدارات.
وتأتي الورشة التي نفذها مجمع الملك عبدالله الطبي انطلاقاً من أهمية الإبداع في بيئة العمل، حيث سعت الورشة إلى تنمية المعرفة لدى القوى العاملة للتعامل مع ظروف العمل المختلفة وتطبيق أفضل الممارسات الصحيحة لإدارة الضغوطات وإعداد الخطط العقلية والتحليلية لحل المشكلات واتخاذ القرارات قام بإدارتها مجموعة من المدربين العالميين المختصين في التطوير وحل المشكلات وإدارة ضغوط العمل.
وحسب انطباعات بعض الحضور، ساهمت الورشة في تجديد حماسهم وطاقتهم، للعمل بروح الفريق بما يحسن كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.