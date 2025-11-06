ختام المؤتمر والمعرض الدولي لعلوم الرياضة بجامعة الملك سعود

اختُتمت أمس الأربعاء، 5 نوفمبر 2025، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السادس لعلوم الرياضة والنشاط البدني، والذي استضافته جامعة الملك سعود خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة واسعة من الجهات الرياضية والتعليمية والصحية والتغذوية.
وانعقدت جلسات المؤتمر في قاعة حمد الجاسر، فيما استضاف البهو الرئيسي بالجامعة المعرض المصاحب، وشهد الحدث حضورًا لافتًا من الزوار والمختصين والمهتمين، الذين توافدوا للاطلاع على أحدث المستجدات في مجالات الرياضة والنشاط البدني والتغذية والصحة والتعليم الرياضي.
وتضمّن المؤتمر جلسات علمية وأوراقًا بحثية تناولت موضوعات تسهم في دعم جودة الحياة وتعزيز الثقافة الرياضية، فيما تميّز المعرض بتنوع الأركان والجهات المشاركة، التي عرضت منتجات وخدمات وتقنيات مبتكرة تخدم القطاع الرياضي بمختلف مجالاته.
وفي هذا السياق، أوضحت فاطمة المهيزع، مدير إدارة المشاريع في شركة "رؤية الغد" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن هذه النسخة حملت طابعًا مميزًا من حيث تنوّع المشاركات وثراء المحتوى، مشيرة إلى أن الحدث جمع بين مختلف مكونات القطاع الرياضي، من الجهات الأكاديمية والتعليمية إلى المؤسسات المتخصصة في التغذية واللياقة والتقنيات الحديثة.
وأضافت أن ما يميز هذه النسخة هو التناغم بين القطاعات الأكاديمية والتجارية والطبية والترفيهية، ما يعكس تطور المشهد الرياضي في المملكة واهتمامها المتزايد بالرياضة كقيمة وثقافة وأسلوب حياة.
واختُتم الحدث بتكريم المشاركين والرعاة والجهات الداعمة، وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي والتجارب التفاعلية التي قدّمها المعرض، والذي أسهم في إثراء تجربة الزوار وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.