"بلدية القطيف" تنظّم فعالية لذوي الإعاقة للتعرُّف على المعالم الثقافية

وأكدت البلدية أن المبادرة تهدف لتعريف منسوبي جمعية ”لأجلهم“ على المعالم الثقافية في القطيف، والمشاركة في اليوم العالمي للتطوع، مشيراً إلى أنها تحرص على توفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة، وبما يتناسب مع احتياجاتهم.