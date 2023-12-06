"بلدية القطيف" تنظّم فعالية لذوي الإعاقة للتعرُّف على المعالم الثقافية

نظّمت بلدية القطيف، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية ”لأجلهم“ لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، جولة سياحية للتعرُّف على المعالم الثقافية في المحافظة.
وجاءت الجولة السياحية لذوي الإعاقة بمتحف الخط الحضاري، حيث تجوّلوا في كافة جوانب المتحف، واستمتعوا بمشاهدة المعروضات التي تنتمي للفترة الفينيقية والرومانية مروراً بالفترة العباسية لما لها من أدوات مهمة في ذلك الفترة.
وأكدت البلدية أن المبادرة تهدف لتعريف منسوبي جمعية ”لأجلهم“ على المعالم الثقافية في القطيف، والمشاركة في اليوم العالمي للتطوع، مشيراً إلى أنها تحرص على توفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة، وبما يتناسب مع احتياجاتهم.
من جانبه، شكر أعضاء جمعية ”لأجلهم“ لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بلدية القطيف على هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات.
وأعرب منسوبو جمعية ”لأجلهم“ عن سعادتهم بهذه الجولة، مؤكدين أنها أتاحت لهم فرصة التعرُّف على تاريخ وثقافة المنطقة بشكل ممتع وسهل.