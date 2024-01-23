نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة فهد للبترول ورئيس الهيئة بالجبيل

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، يرافقه وكلاء الجامعة وعدد من المسؤولين.