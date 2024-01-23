نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة فهد للبترول ورئيس الهيئة بالجبيل

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، يرافقه وكلاء الجامعة وعدد من المسؤولين.
وثمن نائب أمير المنطقة، الدور الذي قدمته الجامعة خلال تاريخها بتخريج أجيال خاضت رحلة العمل في مجالات متعددة.
ونوه إلى تطور الجامعة المستمر وتميزها في البحث العلمي المتقدم، الذي ساعد على تنمية كفاءة طلابها وقدرتهم على المنافسة عالميًا، إضافة لريادتها في مجالات الطاقة والإدارة والهندسة والبحوث العلمية.
وقدم "السقاف"، شكره لنائب أمير الشرقية على متابعته المستمرة لكل نشاطات الجامعة، وما حققته من منجزات في ظل الدعم الكامل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
كما استقبل الأمير "سعود بن بندر"، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمد بن صالح الذيب.
وبحث الجانبان، فرص تعظيم الاستثمارات القائمة حاليًا، إضافة لتحفيز استقطاب أخرى جديدة وسط ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى الحكومة الرشيدة من خلالها لتنويع وتوسيع القاعدة الصناعية.
وقدم "السالم" إلى نائب أمير الشرقية، عرضًا عن جهود الهيئة على كل الأصعدة بمختلف المجالات وفق تخصصاتها، مقدمًا الشكر له على اهتمامه ومتابعته لأعمال وأنشطة الهيئة الملكية بالجبيل وينبع.