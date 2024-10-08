30 متطوعًا يشاركون بمبادرة طلاء العشوائيات على أسوار حديقة الشجرة بالطائف

وركزت الأمانة خلال حملتها المكثفة للحد من الكتابات والرسوم العشوائية على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، وضرورة التعاون مع مختلف القطاعات من خلال توقيع اتفاقيات التعاون المشترك، والحيلولة دون تفاقم ظاهرة التشوهات التي تلحق بالمنشآت، مثل التعاون مع إدارة التعليم من خلال الأنشطة اللاصفية بالمدارس لتوجيه الطلاب ومساعدتهم على كشف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها بالعمل على الحد من الظواهر السلبية.