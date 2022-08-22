لاستجلاء المعوقات.. "اتحاد الهجن" يعقد لقاء الملاك الخميس القادم

وسيتركز اللقاء على أربعة محاور، أولها عن أهم المعوقات التي تواجه ملاك الهجن فيما يخص جانب صحتها وسلامتها، وثانيًا ما هو مرتبط باحتياجات الملاك في جميع مناطق المملكة، وبحث وتعزيز دور وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، والمحور الرابع عن دور الوزارة فيما يخص تطبيق مبدأ الرفق بالحيوان.