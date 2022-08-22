لاستجلاء المعوقات.. "اتحاد الهجن" يعقد لقاء الملاك الخميس القادم

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد 2022، عن إقامة لقاء مفتوح مع الملاك لاستجلاء المعوقات التي تواجههم وتحديد أدوار الجهات المساندة للقطاع، وذلك بتنسيق بين الاتحاد السعودي للهجن ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وسيتركز اللقاء على أربعة محاور، أولها عن أهم المعوقات التي تواجه ملاك الهجن فيما يخص جانب صحتها وسلامتها، وثانيًا ما هو مرتبط باحتياجات الملاك في جميع مناطق المملكة، وبحث وتعزيز دور وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، والمحور الرابع عن دور الوزارة فيما يخص تطبيق مبدأ الرفق بالحيوان.
وأشار اتحاد الهجن إلى أن تسجيل الملاك لحضور اللقاء سيكون متاحًا من يوم 22 - 24 أغسطس الجاري، وسيكون اللقاء يوم الخميس الساعة السابعة مساء بموقع المهرجان.