الأمير تركي بن طلال يزور جناح جامعة جازان في ملتقى التميّز المؤسسي

زار الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، اليوم، جناح جامعة جازان المشارك في ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي، الذي تنظمه جامعة الملك خالد في مركز المعارض والمؤتمرات بفرعاء أبها.
واطّلع خلال الزيارة على أبرز المشروعات والمبادرات النوعية التي تقدمها الجامعة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمليات الإدارية والأكاديمية.
من جانبه، أوضح وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد أبو طالب أن مشاركة جامعة جازان في هذا الملتقى تأتي ترسيخًا لنهجها في تعزيز مفاهيم الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تسهم في رفع كفاءة منظومة العمل الأكاديمي والإداري وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
وأكد الدكتور أبو طالب أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو الريادة في التميز والجودة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.