"الإفتاء" تعزّز أساليب وفنون العلاقات العامة المعاصرة لمنسوبيها في المدينة المنورة

اختتمت الرئاسةُ العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم، برنامجًا تدريبيًّا لمنسوبي العلاقات العامة في الرئاسة وفروعها، شارك فيه ١٦ متدرّبًا، تطرّق البرنامج خلال أيام تنفيذه التي بدأت يوم الأحد الماضي لـ"أساليب وفنون العلاقات العامة المعاصرة"، وتوظيفها في خدمة المستفيدين من خدمات الإفتاء.
ويأتي تنظيم البرنامج بمتابعةٍ من مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، ونائبه للشؤون التنفيذية ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنظّمها الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في فروعها بالمناطق، وتقام على مدى خمسة أيام، وتناقش مجموعة من المهارات التطويرية لمنسوبي الرئاسة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح مديرُ عام العلاقات العامة والإعلام بالرئاسة، أحمد النجعي، الذي أشرف على البرنامج التدريبي؛ أن الرئاسةَ حريصةٌ على تنفيذ هذه البرامج النوعية؛ للرفع من كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم، ولاسيما ما يتّصل بالعلاقة التواصلية مع الجمهور والرقيّ بمستوى الخدمات المقدمة.
وبيّن "النجعي" أن البرنامج كرس للتعريف بمفهوم العلاقات العامة المعاصرة، وطرق وأساليب العلاقات العامة المعاصرة، وآليات التواصل والتكامل في تقديم العلاقات.