"الإفتاء" تعزّز أساليب وفنون العلاقات العامة المعاصرة لمنسوبيها في المدينة المنورة

اختتمت الرئاسةُ العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم، برنامجًا تدريبيًّا لمنسوبي العلاقات العامة في الرئاسة وفروعها، شارك فيه ١٦ متدرّبًا، تطرّق البرنامج خلال أيام تنفيذه التي بدأت يوم الأحد الماضي لـ"أساليب وفنون العلاقات العامة المعاصرة"، وتوظيفها في خدمة المستفيدين من خدمات الإفتاء.