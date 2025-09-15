"بيئة الرياض" تضبط 93 مخالفة وتتلف 3 أطنان لحوم فاسدة في سوق البطحاء.. ومصادرة 42 أداة تقطيع

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض حملة تفتيشية موسعة على سوق اللحوم بحي البطحاء، أسفرت عن إتلاف أكثر من ثلاثة أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 93 مخالفة صحية وفنية، إضافة إلى مصادرة 42 أداة تقطيع غير ملائمة.
وشملت الحملة زيارة 92 منشأة ما بين محال بيع وتجهيز وتخزين اللحوم، ورصد مخالفات تتعلق بسوء الحفظ والتخزين، وتداول منتجات غير صالحة، واستخدام أدوات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن برامج رقابية ينفذها فرعها على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز الغذائية، بهدف ضمان وصول منتجات سليمة وآمنة للمستهلكين، ومكافحة المخالفات التي قد تهدد الصحة العامة أو تخالف اللوائح المنظمة لتداول المنتجات الحيوانية.
وبيّنت أن الجولات التفتيشية اليومية والموسمية تشمل متابعة الأنشطة المرتبطة بسلامة اللحوم والدواجن ومشتقاتها، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
ودعا مكتب الوزارة بالرياض جميع المنشآت العاملة في قطاع بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، مؤكدًا أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل مكثف في مختلف أسواق العاصمة ومحافظاتها، وأن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا من المستثمرين والمستهلكين.