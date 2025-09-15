"بيئة الرياض" تضبط 93 مخالفة وتتلف 3 أطنان لحوم فاسدة في سوق البطحاء.. ومصادرة 42 أداة تقطيع

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن برامج رقابية ينفذها فرعها على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز الغذائية، بهدف ضمان وصول منتجات سليمة وآمنة للمستهلكين، ومكافحة المخالفات التي قد تهدد الصحة العامة أو تخالف اللوائح المنظمة لتداول المنتجات الحيوانية.