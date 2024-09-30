أشاد بدعم القطاع الصحي.. "محافظ الزلفي" يدشن حملة "التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية"

بدوره أعرب مدير مستشفى الزلفي الأخصائي عبدالعزيز الشعلاني، عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي؛ لتدشينه حملة التطعيم ضد الإنفلونزا؛ موضحًا أنها تستهدف جميع فئات المجتمع، وتركز على كبار السن والأطفال ومصابي الأمراض المزمنة.