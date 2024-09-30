أشاد بدعم القطاع الصحي.. "محافظ الزلفي" يدشن حملة "التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية"

دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، منوهًا بما توليه حكومتنا الرشيدة من رعاية واهتمام بالقطاع الصحي ومواكبة المستجدات العالمية بهذا الشأن.
وأشار العتيبي إلى أهمية تعريف المجتمع بفوائد التطعيم ضد الإنفلونزا والآثار الإيجابية لها؛ مشيدًا بجهود العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة.
بدوره أعرب مدير مستشفى الزلفي الأخصائي عبدالعزيز الشعلاني، عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي؛ لتدشينه حملة التطعيم ضد الإنفلونزا؛ موضحًا أنها تستهدف جميع فئات المجتمع، وتركز على كبار السن والأطفال ومصابي الأمراض المزمنة.