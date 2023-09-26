عبر البنك المتنقل.. "صحيّة حائل" تنفّذ حملتين للتبرع بالدم

وأوضح بنك الدم المركزي بصحة حائل، أنّ عدد المتبرّعين بالدم خلال الحملتين بلغ أكثر من 60 متبرعًا، وذلك من خلال عربة بنك الدم المتنقل والمجهزة بأربع أسرّة وعربة إسعاف وطاقم طبي متكامل، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في التبرع بالدم، كما أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية التبرع بالدم، بالإضافة إلى التثقيف الصحي، وتعزيز الجانب الإنساني وتأمين احتياجات المرضى بالمنطقة بالدم.