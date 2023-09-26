عبر البنك المتنقل.. "صحيّة حائل" تنفّذ حملتين للتبرع بالدم

نفذت المديريةُ العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، أمس، حملتَيْن للتبرع بالدم؛ حيث أقيمت الأولى بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل، والثانية بالتعاون مع نادي الجبلين السعودي خلال مباراته مع الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.
وأوضح بنك الدم المركزي بصحة حائل، أنّ عدد المتبرّعين بالدم خلال الحملتين بلغ أكثر من 60 متبرعًا، وذلك من خلال عربة بنك الدم المتنقل والمجهزة بأربع أسرّة وعربة إسعاف وطاقم طبي متكامل، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في التبرع بالدم، كما أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية التبرع بالدم، بالإضافة إلى التثقيف الصحي، وتعزيز الجانب الإنساني وتأمين احتياجات المرضى بالمنطقة بالدم.