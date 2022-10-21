اختتام فعالية ورشة العمل الخاصة بالرسم لجمعية إرادة التوحد بنجران

ومن جانبه، أعرب مدير الجمعية عن سعادته بما شاهده في هذه الورشة من تجاوب سريع واندماج مع الرسم، مؤكدًا أهمية الفن التشكيلي في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة، وتمكين المدربين من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي اضطراب التوحد.