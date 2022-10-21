اختتام فعالية ورشة العمل الخاصة بالرسم لجمعية إرادة التوحد بنجران

اختتمت جمعية إرادة التوحد ورشة العمل الخاصة بمرسم الإرادة لتدريب واكتشاف مواهب أطفال ذوي اضطراب التوحد، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بدعم من شركة أسمنت نجران وتعاون جمعية الثقافة والفنون، بإشراف نخبة من الفنانين التشكيليين.
وتعتبر مثل هذه الفعاليات من طرق العلاج بالفن؛ لما لها من فوائد متعددة في تعديل بعض السلوكيات، وفتح مدارك أطفال ذوي اضطراب التوحد واكتشاف مواهبهم، والعمل على احتضان وتطوير هذه المواهب بإشراف فنانين تشكيليين.
وتناولت الورشة التي استهدفت 20 طفلاً من أطفال ذوي اضطراب التوحد، التعريف بالأدوات وطرق الرسم بالريشة وخلط الألوان والرسم الحر على مقاسات مختلفة.
ومن جانبه، أعرب مدير الجمعية عن سعادته بما شاهده في هذه الورشة من تجاوب سريع واندماج مع الرسم، مؤكدًا أهمية الفن التشكيلي في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة، وتمكين المدربين من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي اضطراب التوحد.
وفي ختام الورشة، تم تكريم شركة أسمنت نجران الداعم الرئيسي لفعالية مرسم الإرادة؛ نظير جهودهم المبذولة ودعمهم السخي لهذه الفئة الغالية على قلوب المجتمع.