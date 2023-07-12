إدارة مطوفي حجاج تركيا وأوروبا تُكرِّم المشاركين بمبادرة "المتطوع الناشئ" بموسم الحج

وتفصيلاً، كانت المبادرة لها الأثر العظيم في نفوس الحجاج، وإدخال البهجة والسرور عبر تقديمهم الورود والهدايا التذكارية لهم؛ وذلك بهدف غرس الأعمال التطوعية منذ نشأتهم، وتشجيعهم منذ الصغر على الانخراط في المجتمع، وتعلُّم المهارات الحياتية من خلال العمل التطوعي الذي يُعد إحدى الفرص الرائعة التي تركز على مساعدة الآخرين، إضافة إلى العديد من الفوائد التي يمكن للأطفال الاستفادة منها، من خلال المشاركة فيها؛ إذ تعتبر مشاركة النشء في بعض الأعمال التطوعية التي تناسب أعمارهم مهمة، ولها فوائد لهم وللمجتمع كله.