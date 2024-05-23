"صقور الأرقم" يحقّق لقبَ بطولة المدارس للهوكي 2024 بعد فوزه على الشباب النموذجية

وفي التفاصيل: اختتمت بطولة المدارس 2024 اليوم الخميس، بالصالة الرياضية لمدارس التربية النموذجية بمجمع النزهة في الرياض. وسلم "الميمون" المديرُ التنفيذي لاتحاد الهوكي درعَ المركز الأول لـ"عبدالرحمن الربيعة" مدير المدارس؛ لتحقيق الصقور المركزَ الأول في بطولة المدارس للهوكي 2024 في الأرقم. كما سلم المديرُ التنفيذي للاتحاد، أسامةَ النعيمة مديرَ مجمع مدارس التربية النموذجية، وحمود التويجري؛ درعًا مماثلًا للمركز الأول؛ لتمكن فريق الصقور من تحقيق المركز الأول في بطولة المدارس للهوكي 2024 في التربية النموذجية.