وفد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يزور مؤسسة "إخاء" وينوّه بحجم الجهود

كما تمّ تكريم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لدوره الرائد في تنمية العمل الاجتماعي وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تكامل وتضافر الجهود، وتنظيم وتفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي.