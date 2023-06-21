وفد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يزور مؤسسة "إخاء" وينوّه بحجم الجهود

قام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحمد السويلم، والوفد المرافق له، بزيارة إلى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"؛ وذلك للتعرف على الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين.
وتخلّل اللقاء عرض تعريفي موجز عن إدارات إخاء، واستعراض برامج التمكين والدعم النفسي واستراتيجية إخاء والتطوع والمشاريع التنموية بالمؤسسة، والتحول الرقمي في إخاء، والشركات التي أبرمتها المؤسسة لتحقيق التكامل بين إخاء ومختلف القطاعات لتحسين جودة حياة المستفيدين وتحقيق الاستقرار لهم.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والمركز لخدمة الأيتام؛ حيث نوّه السويلم إلى جهودها لتحقيق الاستدامة والاستقلال للمستفيدين، وتمكينهم من خدمة أنفسهم ووطنهم ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة؛ تماشيًا مع رؤية 2030.
من جانبه ثمّن المهندسُ عمر الحسين زيارةَ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوفد المرافق له، ودور المركز في تقديم الدعم لتمكين المؤسسة وتنمية أعمالها.
كما تمّ تكريم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لدوره الرائد في تنمية العمل الاجتماعي وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تكامل وتضافر الجهود، وتنظيم وتفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي.