"ريادة أعمال غرفة تبوك" تطلق أولى مبادراتها "ساعة أعمال"

نظمت لجنة ريادة الأعمال بغرفة تبوك، ورشة عمل بعنوان "ساعة أعمال"، بتنظيم اللجنة الحالية الجديدة لريادة الأعمال في أولى مبادراتها.
وقد ناقشت الورشة التي قدمها مستشار ومدرب لتطوير الأداء المهندس ممدوح شلال العنزي، كيف تبدأ مشروعك، وما مصادر اختيار المشروع، وغيرها من المحاور الريادية والتطويرية بمجال المال والأعمال.
وقد حضر هذه الدورة في مقر الغرفة التجارية بتبوك، مجموعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير فهد بن سلطان، ممثلة بنادي ريادة الأعمال.
وكذلك طالبات مدارس طلائع الغد الثانوية ومجموعة من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمنطقة.
ومن جهته صرح رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة تبوك راكان بن هليل الخلاف، بأن مبادرة "ساعة أعمال" تأتي ضمن مبادرات لجنة ريادة الأعمال.
وأوضح أنها مبادرة تهدف لتعزيز الثقافة الريادية بالمنطقة وتحويل الشباب والشابات من باحثين عن عمل إلى أصحاب عمل.
وفي ختام الورشة كرم "الخلاف"، المدرب ممدوح العنزي، على تقديمه الورشة، وجامعة الأمير فهد بن سلطان، ومدارس طلائع الغد. كما قدم شكره وتقديره لكل الحضور.