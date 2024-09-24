شاهد.. فرحة أطفال "عقلة الصقور" باليوم الوطني "94"

رعى محافظ عقلة الصقور، صالح بن مبارك الشعمل، احتفال أهالي المحافظة، باليوم الوطني للمملكة الـ 94، بحضور مديري الجهات الحكومية والأهالي، وذلك في مركز الإستاد الرياضي بإشراف وتنظيم البلدية.
واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، وبعدها كلمة رئيس البلدية تلاها كلمة لمحافظ المحافظة، عقب ذلك كلمة الأهالي ألقاها نيابةً عنهم عمدة عقلة الصقور بدر بن شليل الشطير، وبعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن رموز المملكة وتاريخها، وكذلك عن محافظة عقلة الصقور.
كما تضمنت الفقرات مشاركة بقصيدة وطنية للشاعر سعود الحافي، واستمتع الحضور بمشاهدة عدد من الفنون الشعبية مثل فن المجرور والرفيحي والسامري.
وبعدها سلمّ "الشعمل" الجوائز للفائزين من الحضور وكُرمت الجهات المشاركة والداعمون، وخُتم الاحتفال بالعرضة السعودية.