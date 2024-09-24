شاهد.. فرحة أطفال "عقلة الصقور" باليوم الوطني "94"

‏‎ واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، وبعدها كلمة رئيس البلدية تلاها كلمة لمحافظ المحافظة، عقب ذلك كلمة الأهالي ألقاها نيابةً عنهم عمدة عقلة الصقور بدر بن شليل الشطير، وبعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن رموز المملكة وتاريخها، وكذلك عن محافظة عقلة الصقور.