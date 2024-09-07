برعاية أمير الشرقية.. مؤتمر دولي حول علاج السكري 17 الجاري

تنظم الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، المؤتمر الدولي الرابع "Saudi Endo" حول مستجدات أمراض السكري، في فندق المريديان بالخبر، خلال المدة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.