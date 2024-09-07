برعاية أمير الشرقية.. مؤتمر دولي حول علاج السكري 17 الجاري

تنظم الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، المؤتمر الدولي الرابع "Saudi Endo" حول مستجدات أمراض السكري، في فندق المريديان بالخبر، خلال المدة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.
وقالت المدير التنفيذي للجمعية خديجة بنت منصور الحنوة: سيستضيف المؤتمر نخبة من الباحثين والمحاضرين والأطباء من داخل المملكة وخارجها، المتخصصين في أمراض السكري والغدد الصماء.
وأضافت: سيتناول المؤتمر محاورَ متنوعة في هذا المجال، بما في ذلك السكري والسمنة واضطرابات الغدة الدرقية والتناسلية والكظرية، بالإضافة إلى أمراض العظام والغدد الصم العصبية وأورام الغدد الصماء.
وأكدت "الحنوة" أن المؤتمر سيوفر فرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث التطورات في مجال أمراض الغدد الصماء، وسيكون منصة للعلماء والباحثين لتبادل المعرفة ومناقشة أحدث الإنجازات العلمية والسريرية.
وأشارت إلى أن المؤتمر معتمَد من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة "تعليم طبي".
كما عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، باسمه وجميع منسوبي الجمعية واللجان المنظمة للمؤتمر، عن شكره وتقديره لأمير الشرقية على رعايته الكريمة للمؤتمر، وعلى ما تحظى به أعمال وأنشطة وفعاليات الجمعية من رعاية واهتمام منه.
وأكد "التركي"، أن هذه الرعاية الكريمة تمثل حافزًا كبيرًا للجمعية لمواصلة جهودها في نشر الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة.
يُذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، بتوفير فرص التعليم والتطوير المستمر للكوادر الطبية والطلاب والمتخصصين في الرعاية الصحية؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.