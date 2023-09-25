شاهد.. حفل وهدايا ومسيرات خيول في احتفالات "محافظة ثادق" باليوم الوطني ٩٣

احتفلت محافظة ثادق باليوم الوطني ٩٣، برعاية المحافظ المكلف سعود بن معجب العجالين وتنظيم من بلدية المحافظة.
واشتمل الاحتفال في اليوم الأول على عدد من الفعاليات والمسابقات الثقافية والحركية وفعاليات الأسرة والطفل، شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
وفي اليوم الثاني للاحتفال انطلقت مسيرة كرنفالية سيرًا على الأقدام برعاية العجالين ورئيس البلدية طلال بن ضويحي ورؤساء الدوائر الحكومية، وشارك عدد من الفرسان في مسيرة للخيول، كما تم توزيع عدد من الهدايا للحضور حتى وصول مقر الحفل.
وبعد صلاة العشاء بدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة محافظ ثادق، ورئيس البلدية، تلا ذلك إلقاء عدد من القصائد الوطنية، ثم استمتع الحضور بمتابعة أوبريت وطني، وشاركوا في العرضة.
وتخلل الحفل سحب على جوائز قيمة وتوزيع الهدايا التذكارية على جميع الحضور.