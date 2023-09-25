شاهد.. حفل وهدايا ومسيرات خيول في احتفالات "محافظة ثادق" باليوم الوطني ٩٣

وفي اليوم الثاني للاحتفال انطلقت مسيرة كرنفالية سيرًا على الأقدام برعاية العجالين ورئيس البلدية طلال بن ضويحي ورؤساء الدوائر الحكومية، وشارك عدد من الفرسان في مسيرة للخيول، كما تم توزيع عدد من الهدايا للحضور حتى وصول مقر الحفل.