لقاء "عطاء وطموح" يُكرّم منسوبي ومنسوبات "تعليم جدة" المتميزين

كما أشادت "اللهيبي" بالأدوار المهمة التي قُدمت من الجميع في مختلف البرامج والمبادرات وكذلك الفعاليات بالتعاون مع المدرسة وشركاء النجاح الأسرة والمجتمع بشكل عام، والتي كانت نتيجتها تحقيق النجاح، مؤكدةً أن التكريم تقدير لأصحاب التميز والجهود البارزة، راجية للجميع مزيداً من التألق والتميز.