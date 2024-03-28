بحضور محافظ صوير.. اختتام بطولة ديوانية الأهالي الرمضانية

وفي ختام فعاليات البطولة كرم المحافظ السهلي الجهات الداعمة والرعاة، واللجان المنظمة للبطولة، بعد ذلك كرم المتسابقين وتقديم الهدايا والجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لكل بطولة، مقدماً شكره وتقديره لجميع القائمين على هذه الأنشطة والبرامج خلال هذا الشهر الفضيل المبارك.