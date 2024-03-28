بحضور محافظ صوير.. اختتام بطولة ديوانية الأهالي الرمضانية

اختتمت مساء أمس، فعاليات بطولة ديوانية الأهالي الرمضانية، بجمعية التنمية الأهلية بمحافظة صوير بمنطقة الجوف، بحضور محافظ صوير ناصر بن سعود السهلي وعدد من المسؤولين والشباب.
وتضمنت الفعاليات العديد من الفقرات كالمسابقات الترفيهية، والندوات الثقافية، ومحاورات ومساجلات شعرية، وطرح الآراء وتبادل الخبرات بالإضافة إلى بطولة البلاي ستيشن، وبطولة البلوت، وبطولة البيه لكبار السن والمتقاعدين .
وفي ختام فعاليات البطولة كرم المحافظ السهلي الجهات الداعمة والرعاة، واللجان المنظمة للبطولة، بعد ذلك كرم المتسابقين وتقديم الهدايا والجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لكل بطولة، مقدماً شكره وتقديره لجميع القائمين على هذه الأنشطة والبرامج خلال هذا الشهر الفضيل المبارك.