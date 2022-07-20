أمير تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك "مازن بن أحمد العسيري" الذي قَدِم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديرًا للمطار.