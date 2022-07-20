أمير تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك "مازن بن أحمد العسيري" الذي قَدِم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديرًا للمطار.
ورحّب الأمير فهد بن سلطان، في مستهل اللقاء بـ"العسيري"؛ متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.
وشهد الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة التي تهم عمل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز والخدمات التي يقدّمها للمواطن والمقيم بالمنطقة.
ونوّه بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمطارات بالمملكة.
من جانبه، أعرب "العسيري" عن شكره لأمير المنطقة على استقباله وعلى ما حظي به من دعم وتوجيهات منه.