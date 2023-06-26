"خيرية صعوبات التعلم" بالرياض تشارك في خدمة الحجاج بفريق كشفي

شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ممثلة في فريق الكشافة والجوالة مع القائد الكشفي بدر الفريدي في خدمة الحجاج هذا العام، بحضور تسعة وأربعين من منسوبي الجمعية، جاء ذلك بناءً على توجيه الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز -مستشار خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري للجمعية، واستمرارًا وتعزيزًا للجهود المباركة لحكومتنا الرشيدة- يرعاها الله تعالى- في خدمة ضيوف الرحمن.
وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان: نحمد الله تعالى الذي سخر للحرمين الشريفين من يحرص على تقديم أفضل الخدمات، والعناية المتكاملة والفعالة لخدمة ضيوف الرحمن، وبذل كل السبل والوسائل والطرق المختلفة، وسبل الراحة، والأمن والأمان والسلامة للحجاج والمعتمرين، فجزى الله تعالى حكومتنا الرشيدة_رعاها الله تعالى _ خير الجزاء الأوفى على ما تقدم في جميع المجالات والأصعدة من أعمال بالتعاون والتكاتف؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة، ذات الجودة العالية، بعزم وعزيمة وإيمان وحب لهذا الوطن المبارك.
وتابع "آل عثمان" أن المسؤوليات كبيرة وقوية والحرص لكسب الأجر والثواب؛ لذا أخذت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم على عاتقها مهمة المشاركة الفعالة في خدمة ضيوف الرحمن لهذا العام وكل عام، والمساهمة المتميزة في تحقيق رؤية الوطن (٢٠٣٠) وتحقيق آمال ورغبات المهتمين بالحركة الكشفية، والعمل التطوعي، والاهتمام بشؤونهم نحو حياة أفضل في وطنٍ غال، ونضع أمامنا دائماً عظم الثواب والأجر ورضى الله سبحانه وتعالى، متعاونين مع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد نحو التميز في سبيل توفير كافة الوسائل المتاحة لراحة ضيوف الرحمن.
وهنأ "آل عثمان" الكشافين والجوالة والقادة وكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع الثالث على مشاركتهم الفاعلة والعمل على راحة الحجاج، وفقهم الله تعالى لكل خير، وبارك في جهودهم لخدمة الإسلام والمسلمين والمسلمات، وحفظ الله تعالى البلاد والعباد من كل سوء ومكروه- و-إن شاء الله تعالى- يرجع جميع الحجاج إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات والأعمال، إنه سميع مجيب الدعوات.