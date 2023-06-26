"خيرية صعوبات التعلم" بالرياض تشارك في خدمة الحجاج بفريق كشفي

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان: نحمد الله تعالى الذي سخر للحرمين الشريفين من يحرص على تقديم أفضل الخدمات، والعناية المتكاملة والفعالة لخدمة ضيوف الرحمن، وبذل كل السبل والوسائل والطرق المختلفة، وسبل الراحة، والأمن والأمان والسلامة للحجاج والمعتمرين، فجزى الله تعالى حكومتنا الرشيدة_رعاها الله تعالى _ خير الجزاء الأوفى على ما تقدم في جميع المجالات والأصعدة من أعمال بالتعاون والتكاتف؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة، ذات الجودة العالية، بعزم وعزيمة وإيمان وحب لهذا الوطن المبارك.