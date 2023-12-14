"تقني نجران" تنظّم ندوة افتراضية بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"

وأضاف "الزهراني": أن المفسدين لم يعد لديهم حصانة من المساءلة، والوضوح الذي يعلن من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بين الحين والآخر، ما هو إلا إرادة حازمة وقادرة، إن شاء الله، على محاربة الفساد واجتثاثه وكل من تسوّل له نفسه في هدم الخطط التنموية وإهدار ثروات ومقدرات هذا الوطن الغالي، وإسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء اقتصاد قوي ومتماسك؛ للوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة والشفافية.