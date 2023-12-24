نائب رئيس "حقوق الإنسان" يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بـ"جازان"

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، في مقر الهيئة، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ وعددًا من أعضاء الهيئة.
ورحّب "الفهاد" بأعضاء الوفد، حيث جرى خلال اللقاء استعراض جهود وإنجازات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في خدمة المجتمع، من خلال دعم وتشجيع الفرص الاستثمارية.
فيما قام الوفد بزيارة لمرافق ومشاتل ومحطات التجارب الزراعية بالهيئة، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة في المجالات السياحية والزراعية، وكذلك المبادرات المقدمة لخدمة المزارعين بمنطقة جازان، وغيرها من المناطق الجنوبية بالمملكة.
وفي نهاية الزيارة قام نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بغرس شتلة بن بمحطة التجارب الزراعية التابعة للهيئة؛ مساهمة منه في مبادرتَيْ سمو ولي العهد "مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، عبّر بعدها عن إعجابه الشديد بإنجازات الهيئة والتطوير المستمر الذي تشهده المنطقة.
وقدم آل الشيخ شكره وتقديره لمنسوبي الهيئة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.