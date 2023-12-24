نائب رئيس "حقوق الإنسان" يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بـ"جازان"

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، في مقر الهيئة، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ وعددًا من أعضاء الهيئة.