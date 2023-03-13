رئيس "غرفة تبوك" يناقش مع عدد من المستثمرين الفرص والتحديات العقارية

والتقى أعضاء مجلس إدارة الغرفة عددًا من المستثمرين العقاريين؛ لمناقشة الفرص والتحديات العقارية في منطقة تبوك، ومساعي تنميتها وتطويرها في إطار ‫رؤية السعودية 2030، وما تتمتع به منطقة تبوك من مميزات تنافسية، ودعم كبير من جميع الشركاء، على رأسها إمارة منطقة تبوك، وأمانة منطقة تبوك، وجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.