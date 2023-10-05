"إرادة" لتنمية ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني 93

وأشادت "بارزيق" بجهود مؤسّس هذه البلاد، طيب الله ثراه، وجهود أبنائه الملوك من بعده، منوهةً إلى ما تشهده المملكة من تطور وازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.