"إرادة" لتنمية ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني 93

نَظّم وقف "إرادة" لتنمية ذوي الإعاقة بعسير، مساء الأربعاء؛ احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق".
قدّم ذوو الإعاقة جميعَ فقرات الحفل، الذي بدأ بالسلام الملكي، فآيات من الذكر الكريم، ثم كلمة للمعلمة الكفيفة بسمة بارزيق، بدأتها بحديثها عن اليوم الوطني.
وأشادت "بارزيق" بجهود مؤسّس هذه البلاد، طيب الله ثراه، وجهود أبنائه الملوك من بعده، منوهةً إلى ما تشهده المملكة من تطور وازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
بعد ذلك شاهد الحضورُ عددًا من العروض المرئية عن اليوم الوطني، وتلا ذلك كلمة معاقي ومعاقات منطقة عسير بهذه المناسبة، قدّمها نيابة عنهم الكفيف عبدالإله دبيس.
فيما قدّم محمد البشري، وعبدالله القحطاني، عددًا من القصائد الوطنية؛ اعتزازًا وفخرًا بهذه المناسبة الوطنية.
وقدّم عبدالله معلوي، قصة كفاحه ونجاحه، وحلمه الذي طال انتظاره، وحقّقه بعد توفيق الله تعالى، ثم جهد والديه وإصراره المتواصل بصعوده أعلى قمة في العالم.
بعد ذلك شاهد الحضورُ مشهدًا تمثيليًّا، قدّمه عددٌ من ذوي الإعاقة البصرية، بمشاركة الفنان المسرحي أبو خيال.
ثم نظّمت بعد ذلك مسابقات وتحدّيات للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب استعراض منشد ذوي الهمم المنشد عبدالله الخاطر، بعدد من اللوحات الفنية بهذه المناسبة، بمشاركة أطفال التوحد.
واختتم الحفل بتكريم المشاركين في إنجاح هذا الاحتفال من شركاء النجاح، والمشاركين الذين أظهروا بمشاركتهم حبّ الوطن والولاء والانتماء الصادق لهذا الوطن وقادته ومقدساته.