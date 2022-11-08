"تقني مكة" يدشن "مبادرة رافد" بجميع المنشآت التدريبية بمكة

وأشار "القرني" إلى أن هذه المبادرة تدعم انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة، تُسرِّع من وتيرة التوظيف أثناء التدريب وعقد البرامج المعنية برفع مستوى المهارات الوظيفية لدى المتدربين. مؤكدًا جهود منسقي التوظيف بالمنشآت التدريبية لاستفادة المتدربين والمتدربات من هذه المبادرة من أجل تنمية قدراتهم، والانخراط مبكرًا في سوق العمل؛ إذ سيساهم ذلك في تعزيز تنافس الخريجين في سوق العمل، وتوفير فرص عمل بعد التخرج.