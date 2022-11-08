"تقني مكة" يدشن "مبادرة رافد" بجميع المنشآت التدريبية بمكة

دشَّن مرعي بن سعد القرني، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، "مبادرة رافد" لجميع المنشآت التدريبية بالمنطقة. وتستهدف المبادرة التي تم تدشينها بالكلية التقنية بجدة تيسير وتسريع انضمام المتدربين والمتدربات المبكر لسوق العمل؛ وذلك لتنمية المهارات الوظيفية، وتعزيز فرص العمل بعد التخرج.
ورحَّب "القرني" في مستهل التدشين بعمداء الكليات التقنية والاتصالات والكليات الرقمية للبنين والبنات ومنسقي ومنسقات التوظيف بالمنشآت، مشيدًا بمبادرة رافد التي أعلنها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، لدعم الجهود الرامية إلى تمكين الشباب، وزيادة تنافسيتهم الوظيفية في سوق العمل الذي يشهد نموًّا متسارعًا في السعودية تحقيقًا لرؤية 2030، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة لبناء كوادرها المهنية من خلال تعزيز المهارات، وتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار "القرني" إلى أن هذه المبادرة تدعم انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة، تُسرِّع من وتيرة التوظيف أثناء التدريب وعقد البرامج المعنية برفع مستوى المهارات الوظيفية لدى المتدربين. مؤكدًا جهود منسقي التوظيف بالمنشآت التدريبية لاستفادة المتدربين والمتدربات من هذه المبادرة من أجل تنمية قدراتهم، والانخراط مبكرًا في سوق العمل؛ إذ سيساهم ذلك في تعزيز تنافس الخريجين في سوق العمل، وتوفير فرص عمل بعد التخرج.
من جهتها، دعت الدكتورة خلود القحطاني، مالكة مبادرة رافد، أبناء وبنات التدريب التقني إلى الاستفادة القصوى من الفرص الوظيفية التي تتاح لهم عبر مبادرة رافد لتطوير أنفسهم، واكتساب الخبرات للمساهمة بفاعلية في صناعة مستقبل الوطن في ظل القيادة الرشيدة التي توفر الدعم اللازم لإعداد الكفاءات الوطنية في القطاعات كافة، منها قطاع التدريب التقني.