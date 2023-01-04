مدير بيئة الطائف يتفقَّد جاهزية سدود المحافظة لمواجهة الحالات المطرية

وأوضح القاضي أن السدود بالمحافظة تخضع للإشراف والمتابعة من قِبل فِرق متخصصة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة؛ للمحافظة على ثروة المياه، والاستفادة منها في ري المزارع، وحماية المواقع السكنية.