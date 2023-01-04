مدير بيئة الطائف يتفقَّد جاهزية سدود المحافظة لمواجهة الحالات المطرية

تفقَّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، مدى فاعلية وجاهزية السدود بالطائف لمواجهة الحالات المطرية وفقًا لخطط الطوارئ المتبعة.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال تفقُّد المهندس "القاضي" سدَّي "عكرمة" و"ليه"؛ للاطلاع على منسوبَيْ المياه بهما، والتأكد ميدانيًّا من كفاءة وسلامة الأداء، ومستويات إدارة المياه في ظل الحالات المطرية التي تشهدها محافظة الطائف.
وأوضح القاضي أن السدود بالمحافظة تخضع للإشراف والمتابعة من قِبل فِرق متخصصة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة؛ للمحافظة على ثروة المياه، والاستفادة منها في ري المزارع، وحماية المواقع السكنية.
وأشار إلى أن الطاقة التخزينية لسد "ليه" تبلغ 10.000.000 م3، كما تبلغ في سد عكرمة 500.000 م3، وهو أول سد في السعودية؛ إذ أُنشئ عام 1375هـ.