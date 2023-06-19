شاهد.. مدير تعليم المجمعة يقف على سير الاختبارات ويزور عددًا من المدارس

قام مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم بزيارة تفقدية لعدد من المدارس؛ للوقوف على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1444هـ.
واطلع "الملحم" على أعمال الاختبارات واللّجان والاستعدادات التي هيأتها المدارس؛ لتوفير الأجواء المريحة والبيئة الملائمة لأداء الاختبارات، واستمع خلال الزيارة إلى شرح من مديري المدارس واللّجان المشكلة حول سير الاختبارات والخطط المُعدّة لذلك.
وأكدّ على أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلبة لاختباراتهم بيسر وسهولة، كما حثّ الطلبة على مضاعفة الجهد في سبيل التحصيل الدراسي المثمر.
وأشاد مدير تعليم المجمعة بالجهود المبذولة من قبل المدارس ومنسوبيها؛ لتهيئة الأجواء الملائمة كي يؤدي الطلبة اختباراتهم بكل سهولة، وسأل الله لهم التوفيق والنجاح.
ونفذت قيادات التعليم والمشرفون التربويون والمشرفات التربويات خططاً وجولات إشرافية لتفقد سير العمل في المدارس، وتذليل جميع التحديات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال اللجان والتصحيح والرصد.