"تجمع المدينة الصحي" يحتفل باليوم الوطني 94

ثم توالت فقرات الحفل، مشتملةً على العديد من الكلمات والقصائد والعروض المسرحية التي ركّزت في أهدافها على تعزيز مكانة الوطن داخل نفوس الجميع، واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء.