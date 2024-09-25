"تجمع المدينة الصحي" يحتفل باليوم الوطني 94

احتفل تجمّع المدينة المنورة الصحي، بمشاركة المنشآت الصحية والمستشفيات التابعة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، في النادي الاجتماعي بمدينة الملك سلمان الطبية.
وقدّم التجمع خلال الاحتفال الأوشحة الوطنية والأعلام والورود والهدايا التذكارية للموظفين والموظفات الذين عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة بهذا اليوم الغالي على الجميع.
كما تخلل الاحتفال زيارة التجمع المرضى المنومين والالتقاء بالمراجعين ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية، وتوزيع الهدايا.
وتأتي هذه المشاركة في إطار ما يشهده الوطن من احتفالات واسعة في جميع المناطق بهذه المناسبة التي تستعيد فيها المملكة مسيرةَ توحيد بلادنا الغالية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه .
ورفع الجميع في هذه الاحتفالات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، داعين الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
ثم توالت فقرات الحفل، مشتملةً على العديد من الكلمات والقصائد والعروض المسرحية التي ركّزت في أهدافها على تعزيز مكانة الوطن داخل نفوس الجميع، واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء.
واختُتم الحفل البهيج بالأغاني والأهازيج الوطنية؛ بمشاركة قيادات ومنسوبي التجمع.
كما زيّنت الإضاءة الخضراء الواجهة الرئيسة للمستشفيات، في حين اكتست مداخل وممرات المستشفى بشعارات اليوم الوطني واللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للقيادة الرشيدة وللوطن الغالي.