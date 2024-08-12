جامعة الملك خالد تختتم أعمال ملتقى سبل الوقاية من حرائق الغابات

وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية بجامعة الملك خالد الدكتورة رحمة ناصر القثانين، أن الملتقى خرج بعدد من التوصيات من ضمنها: تأسيس مجموعة العمل الوطنية لإدارة الحرائق، وتحديد الأدوار الرئيسة، وتفعيل البرنامج لإدارة حرائق الغابات في NCVC لدعم إدارة مجموعة العمل.