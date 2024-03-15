مستهدفة أكثر من 220 ألف طالب وطالبة.. "تعليم جازان" يختتم فعاليات "يوم العلم"

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان: مدارس المنطقة نفذت العديد من الفعاليات والأنشطة اشتملت على تجديد العلم ورفعه على المباني التعليمية إضافة إلى فعاليات صوت بلادي وراية التوحيد والخفاق الأخضر ومسابقة العلم الوطني ومسيرة العلم الوطني لتعريف الطلاب والطالبات بهذه المناسبة العظيمة والقيمة الوطنية للعلم الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وتعميق الوفاء في نفوسهم لهذا الوطن الغالي إضافة للتعريف بالمراحل التاريخية لتطور رايتنا ودلالات رموزه التي يحملها، والبروتوكولات الرسمية لاستخدام العلم وتعزيز أهمية الحفاظ عليه وعدم العبث به.