مستهدفة أكثر من 220 ألف طالب وطالبة.. "تعليم جازان" يختتم فعاليات "يوم العلم"

اختتمت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان فعاليات وبرامج الاحتفاء بيوم العلم الوطني والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي 11 مارس 2024م في أكثر من 1400 مدرسة واستمرت لمدة أربعة أيام، مستهدفة أكثر من 220 ألف طالب وطالبة وأكثر من 18 ألف من منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي.
وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان: مدارس المنطقة نفذت العديد من الفعاليات والأنشطة اشتملت على تجديد العلم ورفعه على المباني التعليمية إضافة إلى فعاليات صوت بلادي وراية التوحيد والخفاق الأخضر ومسابقة العلم الوطني ومسيرة العلم الوطني لتعريف الطلاب والطالبات بهذه المناسبة العظيمة والقيمة الوطنية للعلم الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وتعميق الوفاء في نفوسهم لهذا الوطن الغالي إضافة للتعريف بالمراحل التاريخية لتطور رايتنا ودلالات رموزه التي يحملها، والبروتوكولات الرسمية لاستخدام العلم وتعزيز أهمية الحفاظ عليه وعدم العبث به.
وأضافت: الاتصال المؤسسي أطلق يوم السبت الماضي ولمدة أسبوع حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية والشاشات الإلكترونية الداخلية للإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس وبلغ ما نشر عبر المنصات أكثر من 11 ألف منشور.