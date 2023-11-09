هيئة التخصصات الصحية: 2.150 مستفيدًا من برامج أكاديمية القيادات الصحية

أكد المدير الإقليمي لهيئة التخصصات الصحية، محمد الغامدي، على المكانة الخاصة لمكة المكرمة في استقطاب الكفاءات الطبية، متناولاً أهمية دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تأسست منذ العام 1992م لتكون عوناً في مزاولة المهنة وفق مجموعة من المهام، تكرس لرؤية الهيئة المتمثلة في "مجتمع صحي بكفاءة".
جاء ذلك لدى مخاطبته لقاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع المنشآت الصحية، الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ممثلة في اللجنة الصحية والدوائية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بحضور مساعد أمين عام غرفة مكة المكرمة لقطاع التطوير محمد بن ناصر الأحمري، ورئيس اللجنة الصحية والدوائية الدكتور عواض البشري، وعدد من المسؤولين.
وأوضح المدير الإقليمي لهيئة التخصصات بجدة أن الهيئة تعمل وفقًا لرسالة تؤكد على حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، مشيرًا إلى أن مهامهم تتركز في التصنيف والتسجيل، والإشراف على الجمعيات الصحية، والتعليم والتدريب، وتنمية المعارف، والتقييم والاختبار.
وتناول بالشرح منصة "ممارس بلص" التي تركز على رفع جودة الخدمة، وتوحيد الدخول إلى كافة خدمات الهيئة بطريقة إلكترونية، وتجربة عميل متميزة، لافتًا إلى أن المنصة تخلصت من المواعيد ووضعت كافة الخدمات في نظام واحد، يربط إلكترونيًا بين عدة جهات، وإتاحة التسديد بطرق متعددة، مع سهولة متابعة الطلبات بملف ممارس موحد.
رئيس اللجنة الصحية والدوائية بغرفة مكة المكرمة، الدكتور عواض البشري أكد على أهمية اللقاء، كونه يجمع بين أقطاب العمل الصحي بالعاصمة المقدسة بما يفيد في تذليل العقبات أمام القطاع الصحي والدوائي، وتقديم الخدمات الراقية التي تليق بالمكان والزمان.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على بتقديم كل ما يخدم هذا القطاع الحيوي، بتوفير كل ما من شأنه تعزيز التعاون المشترك مع القطاع العام بشكل عام، والقطاع الصحي على وجه الخصوص، آملاً أن تتوج الجهود المشتركة في هذا اللقاء، واللقاءات المستقبلية بما يتواكب مع رؤية القيادة الحكيمة، ويحقق الاستدامة بما فيه الخير لإنسان هذه البقعة الطاهرة من أرض بلادنا.
إلى ذلك، قدم فيصل السويحان عرضاً عن أكاديمية القيادة الصحية ودورها في تدريب وتطوير القيادات والكوادر الصحية، وقدمت منذ انشائها في العام 2017م أكثر من 25 برنامجاً، وتجاوزت الساعات التدريبية 26 ألف ساعة تدريبية، واستفاد منها أكثر من 106 كادر، مبينًا أن إجمالي عدد الخريجين في جميع البرامج تجاوز 2.150 خريجًا، ووصلت نسبة تقييم برامج ودورات الأكاديمية 91%، لافتًا إلى أن خدمات الأكاديمية تتمثل في دراسة الاحتياجات التدريبية، وتقييم القيادة المهنية، وبرامج تدريبية لتنمية المهارات القيادية، والتوجيه القيادي، وهي تستهدف فئات القيادات العليا، والوسطى، والقيادات الواعدة.
فيما تحدث المهندس عبدالله بالخيور عن دور الأكاديمية الصحية في دعم توطين القطاع الصحي بالكوادر الصحية، وقدم عايش السفياني نبذة عن لقاء إدارات الموارد البشرية بقسم خدمات العملاء في الهيئة "مبادرة تستاهل نجيك".