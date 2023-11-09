هيئة التخصصات الصحية: 2.150 مستفيدًا من برامج أكاديمية القيادات الصحية

إلى ذلك، قدم فيصل السويحان عرضاً عن أكاديمية القيادة الصحية ودورها في تدريب وتطوير القيادات والكوادر الصحية، وقدمت منذ انشائها في العام 2017م أكثر من 25 برنامجاً، وتجاوزت الساعات التدريبية 26 ألف ساعة تدريبية، واستفاد منها أكثر من 106 كادر، مبينًا أن إجمالي عدد الخريجين في جميع البرامج تجاوز 2.150 خريجًا، ووصلت نسبة تقييم برامج ودورات الأكاديمية 91%، لافتًا إلى أن خدمات الأكاديمية تتمثل في دراسة الاحتياجات التدريبية، وتقييم القيادة المهنية، وبرامج تدريبية لتنمية المهارات القيادية، والتوجيه القيادي، وهي تستهدف فئات القيادات العليا، والوسطى، والقيادات الواعدة.