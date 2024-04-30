"سعود بن جلوي" يترأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة

ترأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع عشر للمجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة في دورته السادسة.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واطلع على عرض موجز من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، يتضمن إحصائيات المشروعات التعليمية المُستلمة والبالغ عددها 145 مشروعًا تعليميًا.
ويجري العمل على 46 مشروعًا تعليميًا، منها 30 مشروعًا تعليميًا، تُستلم خلال الفترة المقبلة.
كما اطلع المجلس على مبادرة الخارطة المدرسية بهدف تحقيق التكامل بين إدارة تعليم جدة والجهات الحكومية، إضافةً إلى إعادة توزيع المدارس وفق الاحتياج الفعلي، ورفع كفاءة تشغيل المباني المدرسية واستثمار القوى البشرية.
وأكد أهمية متابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد وتطبيق أعلى معايير الجودة، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة أيدها الله .