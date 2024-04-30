"سعود بن جلوي" يترأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واطلع على عرض موجز من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، يتضمن إحصائيات المشروعات التعليمية المُستلمة والبالغ عددها 145 مشروعًا تعليميًا.