"حسام بن سعود" يدشن مشروع "المرصد الحضري" لمنطقة الباحة

وشدد على أن الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة جزء لا يتجزأ من نجاح هذا المشروع، متطلعًا إلى تحقيق رؤية تنموية متكاملة تجعل من منطقة الباحة نموذجًا يحتذى به في التخطيط الحضري الذكي والتنمية المستدامة.