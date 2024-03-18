"البقمي" رئيسًا لقطاع التسويق بالهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ويحمل الأستاذ نواف شهادة الماجستير في العلاقات الدولية والأمن الوطني، إضافة إلى ماجستير نظم المعلومات من جامعة دنفر كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شارك سابقًا في العديد من برامج تحقيق الرؤية 2030، وتقلد مناصب تنفيذية عليا عدة كنائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع التسويق والتواصل، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التواصل والإعلام بوزارة المالية، إضافة إلى قيادته عددًا من المبادرات والبرامج في مجال الاستثمار الاجتماعي للشركات والعلاقات الخارجية في شركة شل العالمية للطاقة، وكان عضوًا في العديد من المجالس واللجان في جهات متنوعة على النطاقين الحكومي والخاص، ويمتلك خبرة عملية، تتجاوز العشرين عامًا في مجال التسويق والإعلام.