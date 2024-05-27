"تعليم القويعية" يكرّم الفائزين بجائزة رجل الأعمال بداح البداح للتميز

وأكد مدير التعليم أن الإدارة تسعى من خلال إشرافها إلى تنفيذ جائزة بداح البداح للتميز وغيرها من الجوائز التي تشرف عليها الإدارة لتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة من خلال كوادر مؤهلة في بيئة محفزة وداعمة للإبداع تتسق مع ما يحظى به قطاع التعليم في المملكة بدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ .