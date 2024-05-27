"تعليم القويعية" يكرّم الفائزين بجائزة رجل الأعمال بداح البداح للتميز

أقامت إدارة تعليم محافظة القويعية حفل جائزة رجل الأعمال بداح بن عبدالله البداح للتميز في نسختها الرابعة على شرف محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، بحضور مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني، وعددٍ من مديري ورؤساء القطاعات الحكومية بالمحافظة، ونخبة من رجال الأعمال ووجهاء وأعيان المجتمع.
وتفصيلاً؛ بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك كلمة المكرمين الفائزين بالجائزة، والتي ألقاها نيابة عنهم مدير ثانوية القويعية خالد الملحم عبّر فيها عن بالغ شكر المكرمين لصاحب الجائزة ولإدارة التعليم على ما بذلوه من جهود في سبيل تحقيق التميز لفئات الجائزة.
وشاهد الجميع أوبريت "أهل التميز" من كلمات رئيس قسم التخطيط والتطوير بإدارة التعليم عبد العزيز بن عبدالله الجناحي وأداء المنشد إبراهيم الربيعة.
وتلا ذلك كلمة راعي الجائزة بداح البداح ألقاها نيابة عنه عبدالله البداح ذكر فيها أن الهدف من الجائزة تشجيع ودفع فئات الجائزة من طلبة ومعلمين ومعلمات ومديرين ومديرات على التميز في العملية التعليمية مواكبة لرؤية المملكة 2030 في جوانبها التعليمية، وفي ختام كلمته هنأ البداح الفائزين والفائزات على مختلف فئات الجائزة، ورفع خالص شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم والعاملين على مراحل تنفيذ الجائزة.
وكرّم محافظ القويعية ومدير التعليم وراعي الجائزة الفائزين من فئات الجائزة.
وأكد مدير التعليم أن الإدارة تسعى من خلال إشرافها إلى تنفيذ جائزة بداح البداح للتميز وغيرها من الجوائز التي تشرف عليها الإدارة لتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة من خلال كوادر مؤهلة في بيئة محفزة وداعمة للإبداع تتسق مع ما يحظى به قطاع التعليم في المملكة بدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ .
وأضاف "الزهراني" أن ما حققه المكرمون من تميز تحقق بعد مثابرة وجد واجتهاد وتنظيم للوقت من قِبل الطلاب والطالبات ومتابعة مستمرة من قِبل أولياء الأمور وأداء مميز من قِبل المعلمين والمعلمات والإدارة المدرسية.