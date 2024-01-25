"البيئة" تطلق مبادرة لتشجير المزارع والأراضي المهملة بالقنفذة

وأوضح "الخليف" أن التطبيق يهدف إلى توعية المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية، ويوفر مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين على مدار الساعة، إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق ويقدم التطبيق، خدمات إلكترونية متنوعة، ويحتوي على أقسام تغطي جميع جوانب الإرشاد الزراعي، منها: (طلب زيارة مزرعة، أحوال الطقس، تحاليل التربة والمياه، أسعار الخضار والفواكه، المكتبة الرقمية، اسأل عن نبات أو آفة، اطلب استشارة، المرشد الذكي، آفات شجرة البن، أسئلة وأجوبة إرشادية، المفكرة الزراعية، البث المباشر).