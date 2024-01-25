"البيئة" تطلق مبادرة لتشجير المزارع والأراضي المهملة بالقنفذة

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مبادرة لإعادة تأهيل المزارع المهملة والأراضي الزراعية القديمة المهجورة، وذلك بالتعاون مع مزارعي المحافظة.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية التشجير لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، حيث تهدف المبادرة إلى تشجير المزارع بأشجار الفاكهة والأشجار المحلية مما يجعلها مزارع منتجة تُسهم في الناتج الزراعي المحلي وتعزز من الأمن الغذائي.
وصرّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي بأن المبادرة تُسهم في البرنامج الوطني للتشجير وهي تأتي ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وأن دور مكتب الوزارة يتضمن توزيع الشتلات المناسبة وتقديم الدعم الفني والإرشادي لتبني الممارسات التي تشجع الاستدامة البيئية مع الأخذ في الاعتبار متابعتها بعد الزراعة مع المزارعين في البيئة المناسبة لها من ري وتسميد، وتقليم.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف إن الوزارة وفرت خدمات ذكية عبر تطبيق مرشدك الزراعي من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح "الخليف" أن التطبيق يهدف إلى توعية المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية، ويوفر مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين على مدار الساعة، إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق ويقدم التطبيق، خدمات إلكترونية متنوعة، ويحتوي على أقسام تغطي جميع جوانب الإرشاد الزراعي، منها: (طلب زيارة مزرعة، أحوال الطقس، تحاليل التربة والمياه، أسعار الخضار والفواكه، المكتبة الرقمية، اسأل عن نبات أو آفة، اطلب استشارة، المرشد الذكي، آفات شجرة البن، أسئلة وأجوبة إرشادية، المفكرة الزراعية، البث المباشر).