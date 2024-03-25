شاهد.. 6 جهات تعليمية تقطف ثمار جائزة موضي بن سعيدان بالمدينة المنورة

وتأتي جائزة موضي بنت حمد بن سعيدان للجهات التعليمية هذا العام في نسختها الأولى، إذ انطلقت في شهر ربيع الآخر من هذا العام 1445 بتدشين راعي الجائزة سلمان بن سعيدان واستمرت فعالياتها طيلة 5 أشهر في منافسة بين الجهات التعليمية لتكلل ثمار نجاحها بتكريم 6 جهات تعليمية من حلقات البنين والدور النسائية في المدينة المنورة التي طورت من أدائها وحسنت من المخرجات وفقًا للمؤشرات التشغيلية للجمعية.