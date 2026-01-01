"جمعية جودكم" تعقد اجتماعها الأول بجدة بمبادرات تنموية لتحسين جودة الحياة

ويضم مجلس إدارة جمعية جودكم للخدمات الإنسانية بجدة في دورته الأولى نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والتنموية، برئاسة ساعد بن محيل الصواط، ومساعد سعيد فايز العرياني نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: علي بن عبدالغفور بن أحمد حلواني، وبدر جابر مصطفى إسحاق، وأنس عبدالله عمر الغامدي، ونعيم أحمد عبدالرحمن مهدي، وأحمد حربي رده المطرفي.