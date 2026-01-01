"جمعية جودكم" تعقد اجتماعها الأول بجدة بمبادرات تنموية لتحسين جودة الحياة

عقدت جمعية جودكم للخدمات الإنسانية، اليوم، اجتماعها الأول لمجلس الإدارة والجمعية العمومية في مدينة جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في العمل الاجتماعي، وذلك عقب صدور قرار تأسيسها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، ساعد بن محيل الصواط، أن الجمعية تنطلق برؤية إنسانية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال إطلاق مبادرات تنموية وبرامج تأهيلية نوعية، تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاعتماد على الذات.
وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية، الدكتور نعيم أحمد عبدالرحمن مهدي، أن الاجتماع شهد اعتماد الخطة الاستراتيجية، وتشكيل اللجان العاملة، وتعيين مدير تنفيذي، إضافة إلى تعيين محاسب قانوني، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
كما صادقت الجمعية العمومية على قرارات مجلس الإدارة، واعتمدت اللائحة الأساسية للجمعية، تأكيدًا على حرصها على بناء كيان مؤسسي فاعل.
ويضم مجلس إدارة جمعية جودكم للخدمات الإنسانية بجدة في دورته الأولى نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والتنموية، برئاسة ساعد بن محيل الصواط، ومساعد سعيد فايز العرياني نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: علي بن عبدالغفور بن أحمد حلواني، وبدر جابر مصطفى إسحاق، وأنس عبدالله عمر الغامدي، ونعيم أحمد عبدالرحمن مهدي، وأحمد حربي رده المطرفي.
وتعمل جمعية جودكم للخدمات الإنسانية في المجالات الاجتماعية والتنموية والتدريبية، مستهدفة الأفراد والأسر والمتطوعين، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.