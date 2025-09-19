جمعية "احتواء" تحتفل باليوم الوطني الـ95 بشعار "عزنا بطبعنا"

احتفلت الجمعية السعودية للفصام (احتواء) مساء الأربعاء باليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزنا بطبعنا"، وسط أجواء وطنية مميزة شارك فيها المستفيدون وأسرهم في مشهد يجسد روح الانتماء والفخر.
وشهد الحفل حضور صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب نائب الرئيس الأستاذ عبدالعزيز الحسين، وعضو المجلس الدكتور عبدالله الشاجري، والمدير التنفيذي الدكتورة منال صوان، وفريق عمل الجمعية.
تخلل الحفل عروض فنية وترفيهية ورسائل وطنية مؤثرة، إضافة إلى عربات الطعام وألعاب الأطفال التي أضفت أجواء من البهجة والمرح. كما تضمنت الفعاليات فقرات ثقافية عكست قيم الولاء والانتماء للوطن، وحب المشاركة في هذه المناسبة الغالية.
وأكدت "احتواء" أن مشاركتها في الاحتفاء باليوم الوطني تأتي لترسيخ حقيقة أن جميع أبناء الوطن شركاء في مسيرة البناء والعطاء، مجددة التزامها برسالتها الإنسانية والاجتماعية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.