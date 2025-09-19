جمعية "احتواء" تحتفل باليوم الوطني الـ95 بشعار "عزنا بطبعنا"

تخلل الحفل عروض فنية وترفيهية ورسائل وطنية مؤثرة، إضافة إلى عربات الطعام وألعاب الأطفال التي أضفت أجواء من البهجة والمرح. كما تضمنت الفعاليات فقرات ثقافية عكست قيم الولاء والانتماء للوطن، وحب المشاركة في هذه المناسبة الغالية.