"اللياتي" تفتتح معرض مخرجات الأقسام التخصصية "ريشة"

افتتحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء اللياتي، صباح اليوم الأربعاء، معرض مخرجات الأقسام التخصصية "ريشة".
وقالت عميدة الكلية: إن المعرض اشتمل على أركان متنوعة لأقسام تقنية التصميم وتصنيع الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل، وقسم التقنية المالية والإدارية ومركز الدراسات العامة، جسدت المهارات المتميزة والأفكار المبدعة لمتدربات الكلية.
وأضافت "اللياتي" أن مخرجات المتدربات تمثل خطوات طموحة نحو سوق العمل؛ للمساهمة في بناء الوطن وتمكين عمل المرأة وفق رؤية 2030.
يذكر أن قسم "تقنية التصميم وتصنيع الأزياء" عرض مجموعة مختارة من الأزياء الأنيقة لفصلَي الشتاء والخريف، تلائم ذوق الفتاة السعودية، وتغلب عليها البساطة والألوان الزاهية.
بينما اختار قسم تقنية التزيين والتجميل "ديزاين الريش الشتوي"، بعرض المهارات الفنية لطلاء الأظافر والرسم عليها، وظلال العيون المتناغمة التي تمزج بين ألوان الشتاء الداكنة وألوان الخريف.
وتضمنت الفعاليات أكثر من فن؛ منها: البورترية والمكياج السينمائي والتصوير والفن التقني الرقمي، وريشة إداري وريشة مستشار.
كما جرى عرض بعض البرامج التفاعلية في التدريب "عن بعد" المستخدمة في مركز الدراسات العامة مثل Kahoot ، makeit ، Nearpod وغيرها من البرامج التي تحقق أهداف التدريب بفاعلية.
وقدمت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة، جزيل شكرها وامتنانها لفريق العمل من المدربات والمتدربات؛ لما شهده المعرض من مخرجات متميزة تعكس جودة التدريب.