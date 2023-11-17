معرض وأركان وفحوصات.."سكر عنيزة" تختتم فعالياتها لليوم العالمي للسكري

وتقوم الجمعية انطلاقًا من دورها بتوعية المرضى والمتعافين من أخطار السكري والمسببات له من أنماط معيشية وسلوكية مع تقديمها أدوية خاصة لهم وصرف ما يستحقونه من مستلزمات.