معرض وأركان وفحوصات.."سكر عنيزة" تختتم فعالياتها لليوم العالمي للسكري

اختتمت جمعية سكر للتوعية الصحية بمرض السكري بعنيزة، فعاليات اليوم العالمي للسكري، المتمثّلة بمعرض توعوي تثقيفي بجادة النخيل التي تشهد توافد الزوار وبمشاركة عددٍ من الجهات.
وتضمّن المعرض إقامة أركان لفحص السكر العشوائي والتراكمي وفحص الهيموجلوبين في الدم، إضافةً إلى ركن توعوي للقدم السكرية واعتلال الكلى السكري، وأركان للأسنان والعيون والصيدلة وتقديم الاستشارات الطبية.
وتقوم الجمعية انطلاقًا من دورها بتوعية المرضى والمتعافين من أخطار السكري والمسببات له من أنماط معيشية وسلوكية مع تقديمها أدوية خاصة لهم وصرف ما يستحقونه من مستلزمات.