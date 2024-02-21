"محافظ الليث" يرعى الحفل السنوي لجمعية البر الخيرية ويستعرض منجزات وبرامج العام المنتهي

وشهد محافظ الليث توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية بين جمعية البر مع منصة فهيم التعليمية، وبلدية محافظة الليث، وأرامكس للخدمات اللوجستية، وصيدلية عبدالعزيز الطبية؛ لخدمة الأسر المستفيدة، وتقديم الخدمات العلاجية لهم والتي تهدف إلى المُساهمة في إنجاح مشروع بداية خير؛ المتمثل في توفير حاضنات أعمال للمستفيدين، وتقديم دروس ودورات لعدد 500 طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، وتقديم المستلزمات الطبية لأبناء المستفيدين، وتوصيل السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين.