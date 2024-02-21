"محافظ الليث" يرعى الحفل السنوي لجمعية البر الخيرية ويستعرض منجزات وبرامج العام المنتهي

رعى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني؛ مساء أمس، الحفل السنوي لجمعية البرّ الخيرية بالليث، بحضور عددٍ من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي.
وتضمن الحفل استعراض برامج وأنشطة ومنجزات عام 2023م بقيمةٍ إجمالية بلغت نحو 9 ملايين ريال شملت أكثر من 6 آلاف مستفيد، ومنها: مشروع المساعدات المالية؛ والسلال الغذائية؛ ومشروع إفطار صائم بالحرم المكي؛ ومشروع سداد الإيجارات؛ ومشروع الذبيحة الرمضانية؛ وتأثيث المنازل؛ ومشروع المساعدات الصحية؛ وسداد فواتير الكهرباء؛ ومشروع الأجهزة الكهربائية، ومشروع المقبلين على الزواج؛ وزكاة الفطر، ومشروع فرحة العيد؛ وسُقيا الحاج والمعتمر؛ ومشروع البرامج التعليمية؛ وكسوة الشتاء؛ وتحلية المياه، كما تضمن الحفل عرضاً مرئياً عن منجزات الجمعية وأهم البرامج والأنشطة والمبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية والتأهيلية التي تُقدمها.
وشهد محافظ الليث توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية بين جمعية البر مع منصة فهيم التعليمية، وبلدية محافظة الليث، وأرامكس للخدمات اللوجستية، وصيدلية عبدالعزيز الطبية؛ لخدمة الأسر المستفيدة، وتقديم الخدمات العلاجية لهم والتي تهدف إلى المُساهمة في إنجاح مشروع بداية خير؛ المتمثل في توفير حاضنات أعمال للمستفيدين، وتقديم دروس ودورات لعدد 500 طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، وتقديم المستلزمات الطبية لأبناء المستفيدين، وتوصيل السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين.
ونوّه محافظ الليث بما تُوليه القيادة الرَّشيدة من اهتمامٍ ودعمٍ غير محدوديْن للقطاع غير الربحي، والدور الذي يقوم به من خلال إسهامه في التنمية الاجتماعية لشرائح المجتمع كافة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالليث المهندس محمد بن أحمد المهداوي؛ أنّ الجمعية تسعى لتحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، وتجسيد رسالتها في تقديم مبادرات تنموية مبتكرة تسهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وسعيها لتطوير وضمان الجودة، وتقديم نموذج للعمل الاجتماعي التنموي الذي يتسم بالشمولية ويسهم في تحقيق جودة الحياة.
وفي الختام كرّم محافظ الليث، الداعمين والشركاء.